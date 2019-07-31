Спікер Верховної Ради України IX скликання – і досі вакантна посада. Хто може її обійняти, які повноваження у спікера та наскільки це впливова посада – у матеріалі Фактів ICTV.

Спікер Верховної Ради – ще одна інтрига політичного життя України. Дмитро Разумков, Руслан Стефанчук, Олександр Корнієнко, чи, можливо, й інший представник Слуги народу – інформацію про те, хто очолить головний законодавчий орган країни, поки що тримають у таємниці.

Спікера обиратимуть на засіданні Ради більшістю голосів, а оскільки у Слуги народу тут є перевага, очевидно, що очолить парламент людина з цієї партії.

Що може спікер?

Подивившись хоч раз засідання парламенту, можна припустити, що основне завдання спікера парламенту – відпускати репліки Голосуємо і резюмувати ухвалення або не ухвалення законопроектів.

Втім, його роль досить вагома. Наприклад, у ситуації політичної невизначеності Парубій продемонстрував свою впливовість, ухваливши в останній тиждень роботи ради Виборчий кодекс, ставивши питання на голосування 17 разів, і фактично змусивши депутатів голосувати.

Або ж під час протистояння з новообраним президентом Парубій відмовив йому у призначенні позачергового засідання.

Він фактично є головою парламентської більшості і впливає на формування порядку денного парламенту.

Спікер, окрім іншого, веде Погоджувальну раду, а також представляє орган у зносинах з іншими державними апаратами та на міжнародній арені – у ПАРЄ, для прикладу.

Саме голова парламенту може подати до суду позов з проханням достроково припинити повноваження нардепа.

Спікер як початок політичної кар’єри

В історії України посаду голови парламенту обіймали десять осіб. Для деяких з них вона стала початком політичного успіху. Так, мало хто пам’ятає, але Леонід Кравчук до свого президенства майже чотири місяці очолював щойно сформований парламент.

Олександру Морозу ця посада принесла хоч і не перемогу, але третє місце на наступних президентських виборах.

Арсеній Яценюк та Володимир Гройсман з крісла голови парламенту одразу пересіли у прем’єрське. Першому на це знадобилось 11 місяців, а другому – півтора року.

Оскільки в Україні парламентсько-президентська форма правління, саме спікер виконує обов’язки голови держави, якщо щось станеться з президентом. Так, після втечі Януковича Олександр Турчинов керував країною. Згодом він став очільником РНБО.

Вчитись у Парубія

Андрій Парубій, крайній зі спікерів українського парламенту, обіймав цю посаду три роки і чотири місяці. До свого приизначення, до речі, був першим віце-спікером при Володимирі Гройсмані.

– В конфігурації, яка тоді склалась у парламенті, іншим спікером, крім Парубія, навряд чи хтось зміг би бути. Він був політичним консенсусом між різними політичними групами – як коаліцією, так і опозицією, – вважає політолог Олександр Антонюк.

Хоча, зазначає експерт, Парубій став заручником політичних розкладів, чого точно не буде у спікера від Слуги народу, у якого монобільшість, отож не буде необхідності декілька разів ставити на голосування одне питання.

– Хоча з позитивного у Парубія можна перейняти досвід роботи на міжнародних платформах – там створені міжпарламентські асамблеї. Тут є багато корисного і послідовного.

Хто стане наступним спікером?

Найчастіше у ЗМІ згадують ім’я лідера Слуги народу Дмитра Разумкова. Він був спікером штабу Володимира Зеленського під час президентської кампанії, виступаючи від імені кандидата. Згодом очолив політсилу.

Втім, є щонайменше три особи, які теж можуть претендувати на посаду. Це Руслан Стефанчук – представник президента у парламенті. Або ж Олександр Корнієнко, який керував штабом Слуги народу на парламентських виборах.

Втім, політолог називає ще й Микиту Потураєва – №96 у списку політсили.

– Я би не відкидав Микиту Потураєва. Він теж відомий політтехнолог, людина з бекграундом і досвідом.

Вакантна посада віце-спікера

Якщо спікером стане один з лідерів Слуги народу, то за посади віце-спікерів можуть поборотись й інші партії. Традиційно місце другого віце-спікера має віддаватись опозиції. Втім, в майбутньому парламенті опозиційних груп може бути декілька.

Хоча і у парламенті VIII скликанная опозиції місце не виділили, нагадує Антонюк:

– Давайте згадаємо 2014 рік, коли коаліція з пяти фракцій забрала президію. Самопоміч перейшла в опозицію тільки після 2015 року, тобто рік перебуваючи в складі коаліції. Тоді тільки Опозиційний блок офіційно був в опозиції.

До речі, про готовність надати це місце іншим партіям говорив Дмитро Разумков в ефірі Свободи слова:

– Мені здається, було б коректно, аби одним із віце-спікерів став представник опозиції. Але знаєте, у нас якось так в історії держави відбувається, що завжди маємо декілька опозицій. Нехай вони між собою визначаться, хто з них яка опозиція, – зазначив він.

Першим віце-спікером може стати представник від Слуги народу або від Голосу, вважає політолог.

– Може бути конфігурація Разумков – Стефанчук або Разумков – Потураєв, наприклад. Якщо Голос не буде в опозиції, тоді перший віце-спікер буде за ними. Я схиляюсь до думки, що Голос все ж буде представлений в президії.

За словами експерта, питання в тому, з ким комфортніше буде працювати спікеру від Слуги народу. Якщо ж друге місце віддадуть опозиції – ймовірніше, це стане Європейська солідарність:

– Моя думка – Європейська солідарність. ЄС з багатьох питаннь буде більш лояльна і синхронна зі Слугою народу – це і безпекове питання, і курс на ЄС та НАТО.

Що ж до Батьківщини, Тимошенко для Слуги народу стане складнішою конфігурацією:

– Зайшовши в парламент, Юлія Володимирівна займе більш радикальну позицію, розуміючи, що вона не потрапляє в уряд.

Малоймовірний і варіант з Опозиційною платформою. Навряд Слуга народу погодиться посилювати проросійські позиції.

Наскільки впливові спікери в інших країнах?

Взаємодія парламенту VIII скликання і президента Зеленського довела, що ефективної роботи з опозиційною до президента Радою не виходить. Але оскільки Слуга народу взяла більшість і зможе однопартійно ухвалити нове призначення, наступний спікер буде лояльним до президента.

Подібна модель сьогодні функціонує у Франції. Президент Національної асамблеї – Рішар Ферран. Він був лідером партії Макрона Вперед, Республіко, а сьогодні очолює парламент. Він має дещо ширші повноваження, ніж голова української Верховної Ради.

Президент Національної асамблеї може самостійно, а не шляхом голосування, призначати депутатів на позапарламентські посади.

А у Британії дещо інша ситуація. Спікер Палати громад – посада незаангажована. Кандидатуру пропонують щонайменше 12 депутатів, чверть з яких мають бути представниками іншої партії.

Вступаючи на посаду, спікер виходить з політичної сили. Він лише стежить за дотриманням депутатами дисципліни і порядку і не може підтримувати будь-яку ініціативу. До речі, український спікер також має вийти зі складу фракції.

Перше засідання парламенту ІХ скликання відбудеться орієнтовно наприкінці серпня або на початку вересня. Відкриє його найстарший депутат – Юрій Іоффе. Ну, а поки більшість майбутніх парламентарів проходить експрес-навчання у Трускавці. Ймовірно, серед них вчиться і майбутній спікер.

Лілія Ященко