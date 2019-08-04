З 5 серпня жетони не продаватимуть на станції метро Дніпро.

На станції метро Дніпро в Києві з 5 серпня перестануть продавати жетони у касах.

Але куплені раніше жетони ще можна буде використати для проходу через турнікет. В подальшому сплатити за проїзд можна за допомогою карти метро або е-квитка.

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У Київському метрополітені нагадали, що жетони вже припинили продавати на станціях Нивки (вихід до пожежної частини), Іподром (вихід до Іподрому), Теремки (вихід до Магелану) та у вестибюлі станції Позняки (вихід до ТРЦ Піраміда).

Раніше Факти ICTV писали про те, що у метро Києва зникнуть зелені картки.

Джерело: Київський метрополітен

Фото: Київський метрополітен