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Факти / Україна

Продати більше комплексів Javelin – Україна звернулася до США

Україна звернулася до США з проханням продати більше ракетних комплексів Javelin.

Продати більше комплексів Javelin – Україна звернулася до США

Україна направила звернення до США із запитом про продаж більшої кількості протитанкових ракетних комплексів Javelin.

Читайте: Javelin та антиснайперські системи – Волкер про пріоритетні поставки озброєння в Україну

– Україна хотіла б придбати більше Javelin з оборонною метою за програмою зовнішніх військових продажів Міністерства оборони США, – зазначив тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор.

Нагадаємо, 18 липня посла Вільяма Тейлора призначили тимчасово повіреним у справах Сполучених Штатів Америки в Україні.

Джерело: Радіо Свобода

Фото: УНІАН

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