Нова Верховна Рада може запрацювати вже 3 вересня, заявив Андрій Герус.
Перше засідання Верховної Ради IX скликання має відбутися 3 вересня.
Про це заявив представник президента у Кабінеті міністрів України Андрій Герус.
Він також додав, що на першому засіданні парламенту будуть озвучені деякі з нових призначень у Кабінеті міністрів.
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Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Центральна виборча комісія прийняла протокол про підсумки голосування на парламентських виборах 2019 в останньому мажоритарному окрузі.
Джерело: Vesti
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