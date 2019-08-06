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Перше засідання нової Ради – Герус назвав дату

Нова Верховна Рада може запрацювати вже 3 вересня, заявив Андрій Герус.

Перше засідання нової Ради – Герус назвав дату

Перше засідання Верховної Ради IX скликання має відбутися 3 вересня.

Про це заявив представник президента у Кабінеті міністрів України Андрій Герус.

Він також додав, що на першому засіданні парламенту будуть озвучені деякі з нових призначень у Кабінеті міністрів.

Читайте: Хто очолить комітети Верховної Ради і фракцію Слуги народу (СПИСОК)

Як повідомлялося, у вівторок, 6 серпня, Центральна виборча комісія прийняла протокол про підсумки голосування на парламентських виборах 2019 в останньому мажоритарному окрузі.

Джерело: Vesti

Фото: Dreamstime

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