Курт Волкер засудив порушення хлібного перемир’я та загибель чотирьох військових на Донбасі.

Надзвичайно розчарований новими порушеннями режиму припинення вогню, що призвело до вбивства чотирьох українських військових силами, які підтримує Росія, – особливо в той час, коли новий президент України робить жести до миру, – сказав Курт Волкер.