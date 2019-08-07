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Факти / Україна

Надзвичайно розчарований: Волкер про загибель бійців ООС

Спецпредставник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер прокоментував вбивство чотирьох українських військових на Донбасі.

Надзвичайно розчарований: Волкер про загибель бійців ООС

Курт Волкер засудив порушення хлібного перемир’я та загибель чотирьох військових на Донбасі.

Надзвичайно розчарований новими порушеннями режиму припинення вогню, що призвело до вбивства чотирьох українських військових силами, які підтримує Росія, – особливо в той час, коли новий президент України робить жести до миру, – сказав Курт Волкер.

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Нагадаємо, 6 серпня в зоні проведення ООС бойовики здійснили провокаційні обстріли.

В результаті четверо українських бійців загинули.

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