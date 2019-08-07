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Факти / Україна

Зеленський скликав термінову нараду через загибель бійців ЗСУ на Донбасі

Президент України Володимир Зеленський скликав термінову нараду через загибель українських військових на Донбасі.

Зеленський скликав термінову нараду через загибель бійців ЗСУ на Донбасі

Володимир Зеленський проводить термінову нараду через загибель бійців ЗСУ у районі Павлополя на Донбасі.

Нарада проходить в Офісі глави держави.

Читайте: Надзвичайно розчарований: Волкер про загибель бійців ООС

На ній присутні секретар РНБО Олександр Данилюк, голова Генштабу Руслан Хомчак і представники ключових підрозділів ЗСУ.

Нагадаємо, що 6 серпня четверо бійців ООС загинули у результаті обстрілу бойовиків.

На Донбасі з 21 липня встановлено так зване хлібне перемир’я.

Джерело: УНІАН

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