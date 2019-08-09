Національне антикорупційне бюро виконало неякісну роботу щодо справи Роттердам+.
Таку думку висловив керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій на своїй сторінці в Facebook.
– Порти всю пошану до наших антикорупційних органів, хочу зауважити, що роботу з Роттердам+ вони зробили неякісно. НАБУ стверджує, що два менеджери ДТЕК середньої ланки тиснули на НКРЕ, щоб ті підвищили тариф, і НКРЕ врешті піддалося тому тиску. Що за маячня? Я можу повірити, що якісь менеджери дали хабар комусь в НКРЕ, або що Ахметов змовився з Порошенком і той натиснув на НКРЕ. Але що менеджери натисли на НКРЕ, і ті повелися на тиск – не вірю.
З таким самим успіхом можна звинуватити в тиску на НКРЕ будь-якого менеджера будь-якої підзвітної НКРЕ компанії, що домоглася підвищення будь-якого тарифу для своєї компанії на будь-якому із численних засідань комісії, – написав Паращій.
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Він також вважає незрозумілою суму збитків, яку нібито отримала держава внаслідок запровадження формули Роттердам+, як заявили в НАБУ.
– Звідки узялася цифра збитків 18,87 млрд грн – не зовсім зрозуміло. З презентації можна зробити висновок, що це вартість “плюса” у формулі Роттердам+. Як на мене, трохи забагато як для плюса, але змоги перевірити наразі не маю (лише припускаю можливість помилки в розрахунках). Єдине, що впадає у вічі – це те, що сума є рівною 15.0% доходів ТЕС за період аналізу.
Називати цифру 18,87 млрд збитками для держави, як то зазначено в презентації НАБУ, – це вже занадто, як мінімум з двох причин. По-перше, з цієї суми держава отримала ПДВ. По-друге, частину тих грошей заробила державна Центренерго, – зазначив Паращій.
Нагадаємо, що детективи НАБУ повідомили про підозру шістьом особам, причетним до запровадження так званої формули Роттердам+.