Таку думку висловив керівник аналітичного департаменту Concorde Capital Олександр Паращій на своїй сторінці в Facebook.

– Порти всю пошану до наших антикорупційних органів, хочу зауважити, що роботу з Роттердам+ вони зробили неякісно. НАБУ стверджує, що два менеджери ДТЕК середньої ланки тиснули на НКРЕ, щоб ті підвищили тариф, і НКРЕ врешті піддалося тому тиску. Що за маячня? Я можу повірити, що якісь менеджери дали хабар комусь в НКРЕ, або що Ахметов змовився з Порошенком і той натиснув на НКРЕ. Але що менеджери натисли на НКРЕ, і ті повелися на тиск – не вірю.

З таким самим успіхом можна звинуватити в тиску на НКРЕ будь-якого менеджера будь-якої підзвітної НКРЕ компанії, що домоглася підвищення будь-якого тарифу для своєї компанії на будь-якому із численних засідань комісії, – написав Паращій.