Володимир Гройсман заявив, що 1 липня в Україні запрацював новий ринок електроенергії, який “поховав” формулу Роттердам+.

Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що відкриття нового ринку електроенергії дозволило скасувати формулу Роттердам+.

– Сьогодні ми запустили новий ринок електричної енергії. Сьогодні офіційні похорони формули Роттердам+. Я вас усіх з цим вітаю. Тому що впровадження ринку електроенергії дало можливість її поховати, – сказав він.

Також Гройсман відзвітував про виконану роботу зі створення ринку.

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– Доповідаю, завдання виконано. З 1 липня ринок заробив і жодну копійку електроенергія для українських громадян не підвищилася, – сказав він.

Нагадаємо, міністр енергетики та вугільної промисловості України Ігор Насалик розповів про переваги запуску нового ринку електроенергії з 1 липня.