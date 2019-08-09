Национальное антикоррупционное бюро выполнило некачественную работу по делу Роттердам+.
Такое мнение высказал руководитель аналитического департамента Concorde Capital Александр Паращий на своей странице в Facebook.
– При всем уважении к нашим антикоррупционным органам, хочу заметить, что работу по Роттердам+ они сделали некачественно. НАБУ утверждает, что два менеджера ДТЭК среднего звена давили на НКРЭ, чтобы те повысили тариф, и НКРЭ в конце поддалось этому давлению. Что за бред? Я могу поверить, что какие-то менеджеры дали взятку кому-то в НКРЭ, или что Ахметов сговорился с Порошенко и тот нажал на НКРЭ. Но что менеджеры нажали на НКРЭ, и те повелись на давление – не верю.
С таким же успехом можно обвинить в давлении на НКРЭ любого менеджера любой подотчетной НКРЭ компании, добившейся повышения любого тарифа для своей компании на любом из многочисленных заседаний комиссии, – написал Паращий.
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Он также считает непонятной сумму убытков, которую якобы понесло государство в результате введения формулы Роттердам+, как заявили в НАБУ.
– Откуда взялась цифра убытков 18,87 млрд грн – не совсем понятно. С презентации можно сделать вывод, что это стоимость “плюса” в формуле Роттердам+. По-моему, многовато как для плюса, но возможности проверить пока нет (только предполагаю возможность ошибки в расчетах). Единственное, что бросается в глаза – это то, что сумма является равной 15.0% доходов ТЭС за период анализа.
Называть цифру 18,87 млрд убытками для государства, как указано в презентации НАБУ – это уже слишком, как минимум по двум причинам. Во-первых, из этой суммы государство получило НДС. Во-вторых, часть тех денег заработала государственная Центрэнерго, – отметил Паращий.
Напомним, что детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы Роттердам+.