Україна на законодавчому рівні найближчим часом затвердить положення про спрощення отримання дозволу для відвідування Криму.

Володимир Зеленський підкреслив, що українська сторона продовжує привертати увагу міжнародної спільноти до порушення прав кримських татар в анексованому Росією Криму.

– Україна на законодавчому рівні найближчим часом планує затвердити положення про спрощення отримання дозволу для відвідування АР Крим, – заявив Володимир Зеленський під час візиту до Турецької Республіки.

Президент наголосив, що українська сторона ніколи не втомиться привертати увагу міжнародної спільноти до порушення прав кримських татар, а також уважно вивчає проблеми кримських татар-переселенців, які вимушені були покинути Крим через російську агресію.

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– Запевняю усіх вас, Україна не залишить переселенців сам на сам з їхньою проблемою. Ми розуміємо, як важливо для кримських татар відвідувати родичів та рідну землю. Найближчим часом на законодавчому рівні буде затверджено положення, яке спростить отримання дозволу для відвідування Криму, – зазначив президент.

Президент подякував усім представникам української громади у Туреччині за моральну та матеріальну допомогу українському народові.

Зокрема, Володимир Зеленський взяв участь у церемонії відкриття Центру кримськотатарської діаспори в Туреччині.

Нагадаємо, Зеленський зателефонував Путіну зранку 7 серпня через нові обстріли з боку бойовиків на Донбасі.