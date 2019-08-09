PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Перше засідання нової Ради відбудеться 29 серпня

Нардепи проголосували дату першого пленарного засідання Верховної Ради IX скликання.

Перше засідання нової Ради відбудеться 29 серпня

Перше пленарне засідання Верховної Ради IX скликання відбудеться у четвер, 29 серпня.

Таке рішення ухвалили новообрані нардепи під час засідання групи з підготовки першої сесії парламенту 9 серпня.

Цю дату запропонував глава президентської партії Слуга народу Дмитро Разумков. За його словами, “Рада повинна якнайшвидше розпочати роботу і продемонструвати свою ефективність”.

Читайте: Хто відкриє перше засідання нової Верховної Ради

Новообрані депутати зібрались на підготовчу Раду

Нагадаємо, газета Голос України опублікувала список народних депутатів Верховної Ради IX скликання.

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Перше засідання підготовчої групи в Раді: як пройшло та про що домовилися
Слуга народу хоче лишити у новій Раді 22 комітети (СПИСОК)
Нова Рада: Слуга народу пропонує зменшити кількість комітетів
Голос проти квот на голів комітетів Ради і пропонує свої кандидатури
Підготовка до роботи Верховної Ради: Парубій скликає засідання нардепів
Війна закінчиться, гривня буде стабільною: прогноз нумеролога для України на 5 років
Коли Рада збереться на перше засідання – можлива дата
Спікер Ради і генпрокурор: у Слузі народу назвали кандидатів на посади
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка