Нардепи проголосували дату першого пленарного засідання Верховної Ради IX скликання.

Перше пленарне засідання Верховної Ради IX скликання відбудеться у четвер, 29 серпня.

Таке рішення ухвалили новообрані нардепи під час засідання групи з підготовки першої сесії парламенту 9 серпня.

Цю дату запропонував глава президентської партії Слуга народу Дмитро Разумков. За його словами, “Рада повинна якнайшвидше розпочати роботу і продемонструвати свою ефективність”.

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Новообрані депутати зібрались на підготовчу Раду

Нагадаємо, газета Голос України опублікувала список народних депутатів Верховної Ради IX скликання.