Газета Голос України оприлюднила офіційні результати виборів до Верховної Ради дев’ятого скликання.
У газеті Голос України з’явилися офіційні списки народних депутатів, яких обрали на позачергових виборах до Верховної Ради.
У списку вказана наступна інформація про нардепів:
- ім’я, по батькові і прізвище;
- рік народження;
- освіта;
- місця роботи;
- місця проживання;
- суб’єкт висування;
- партійність;
- округ обрання.
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У списку не зазначили лише переможця в ОВО №210, оскільки комісія вчасно не підрахувала голоси.
До слова, позаштатний радник президента Михайло Федоров заявив, що на наступних виборах президента українці зможуть проголосувати онлайн.
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