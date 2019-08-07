Газета Голос України оприлюднила офіційні результати виборів до Верховної Ради дев’ятого скликання.

У газеті Голос України з’явилися офіційні списки народних депутатів, яких обрали на позачергових виборах до Верховної Ради.

У списку вказана наступна інформація про нардепів:

ім’я, по батькові і прізвище;

рік народження;

освіта;

місця роботи;

місця проживання;

суб’єкт висування;

партійність;

округ обрання.

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У списку не зазначили лише переможця в ОВО №210, оскільки комісія вчасно не підрахувала голоси.

До слова, позаштатний радник президента Михайло Федоров заявив, що на наступних виборах президента українці зможуть проголосувати онлайн.