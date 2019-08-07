PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Вибори до Верховної Ради: опубліковано офіційний список нардепів

Газета Голос України оприлюднила офіційні результати виборів до Верховної Ради дев’ятого скликання.

Вибори до Верховної Ради: опубліковано офіційний список нардепів

У газеті Голос України з’явилися офіційні списки народних депутатів, яких обрали на позачергових виборах до Верховної Ради.

У списку вказана наступна інформація про нардепів:

  • ім’я, по батькові і прізвище;
  • рік народження;
  • освіта;
  • місця роботи;
  • місця проживання;
  • суб’єкт висування;
  • партійність;
  • округ обрання.

Читайте: Скільки партія Голос витратила грошей на вибори до Ради

У списку не зазначили лише переможця в ОВО №210, оскільки комісія вчасно не підрахувала голоси.

До слова, позаштатний радник президента Михайло Федоров заявив, що на наступних виборах президента українці зможуть проголосувати онлайн.

Джерело: Голос України

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Скільки партія Голос витратила грошей на вибори до Ради
Остаточні результати виборів до Ради затримуються – ЦВК
Платила 1 тис. грн: за скупку голосів на виборах жінці загрожує до 7 років в’язниці
Вибори до Верховної Ради: ЦВК перерахувала голоси у проблемному окрузі
Результати виборів: члени ЦВК прилетіли у Покровськ, щоб забрати документацію
ЦВК оголосила обраними 160 мажоритарників (СПИСОК)
Перерахунок голосів на 50 окрузі: поліція відкрила справу
Остаточні підсумки виборів до Ради підіб’ють до 5 серпня – ЦВК
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка