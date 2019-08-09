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Факти / Україна

Слуга народу хоче лишити у новій Раді 22 комітети (СПИСОК)

Слуга Народу пропонує зменшити кількість комітетів у Верховній Раді ІХ скликання з 27 до 22.

Верховна Рада

Підготовча депутатська група розпочала свою роботу.

Як повідомила керівник медіа-офісу партії Слуга народу Євгенія Кравчук, колегам запропонували створити такі комітети:

1. Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики.
2. Комітет з питань бюджетних відносин.
3. Комітет з питань економічного розвитку.
4. Комітет з питань гуманітарної та інформаційної політики.
5. Комітет з питань освіти, науки та інновацій.
6. Комітет з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, деокупації Криму, прав людини, національних меншин, міжнаціональних відносин.
7. Комітет з питань цифрової трансформації.
8. Комітет з питань правової політики.
9. Комітет з питань аграрної та земельної політики.
10. Комітет з питань антикорупційної політики.
11. Комітет з питань правоохоронної діяльності.
12. Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
13. Комітет з питань інфраструктури.
14. Комітет з питань державного будівництва, місцевого самоврядування, регіонального розвитку, містобудування та житлової політики.
15. Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки.
16. Комітет з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
17. Комітет з питань екологічної політики та природокористування.
18. Комітет з питань свободи слова.
19. Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної Ради України.
20. Комітет з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва.
21. Комітет з питань інтеграції України з Європейським Союзом.
22. Комітет з питань соціальної політики.

Читайте: Перше засідання нової Ради відбудеться 29 серпня

Також у Верховній Раді ІХ скликання діятиме Спеціальна контрольна комісія з питань приватизації.

Нагадаємо, раніше партія Слуга народу запропонувала зменшити кількість комітетів.

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