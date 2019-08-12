Співробітники ДТЕК, яким було адресовано повідомлення про підозру від Національного антикорупційного бюро, своєчасно братимуть участь у проведенні слідчих дій у НАБУ 14 серпня.

У ДТЕК підкреслили, що виключають можливість незаконних дій з боку своїх співробітників і заявляють про їхню готовність відповісти на всі запитання слідства.

– Компанія повністю виключає будь-які незаконні дії своїх співробітників і повідомляє про намір співробітників відповісти на всі запитання слідства та суду. Співробітники перервуть відпустку і повернуться до Києва для встановлення істини. Вони чітко виконуватимуть свої процесуальні обов’язки відповідно до встановлених юридичних процедур, – заявили в ДТЕК.

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У компанії також додали, що працюють винятково в правовому полі та готові надати слідству результати досліджень і висновків міжнародних аудиторів, які доводять хибність пред’явлених співробітникам звинувачень.

– Енергетична компанія ДТЕК веде свій бізнес винятково в правовому полі. Компанія готова надати всебічне сприяння встановленню істини, надати результати експертиз і висновків міжнародних аудиторських компаній. Ці експертизи доводять неспроможність висунутих підозр проти її співробітників, – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 8 серпня детективи Національного антикорупційного бюро повідомили про підозру 6 особам щодо справи Роттердам+, серед яких два менеджера компанії ДТЕК.

Раніше Європейська асоціація вугілля та лігніту (Euracoal) підтвердила економічну обґрунтованість української методології ціноутворення на вугілля.

– Вибір маркерной ціни є правильним, індекс API-2 є прозорим і відповідає показникам ціни імпортного паритету для вугілля в Україні, – йдеться в прес-релізі Euracoal, опублікованому на її веб-сайті 21 вересня 2018 року.

Законність та економічна обгрунтованість формули Роттердам+ була також підтверджена експертизою Київського науково-дослідного інституту судових експертиз. У грудні 2017 року експертиза була призначена судом. Експертиза підтвердила обґрунтованість формули, а також встановила, що методика розрахунку була законною.

Формула є наслідком Директиви ЄС 2009/72/ЄС від 13 липня 2009 року, договору про членство України в Енергетичному співтоваристві, Угоди про асоціацію України з ЄС, рекомендацій Антимонопольного комітету України від 17 вересня 2015 року.

Директор Інституту економіки та прогнозування НАН України, академік Валерій Геєць в інтерв’ю газеті Україна молода стверджував, що проведене Інститутом на замовлення НАБУ дослідження не підтвердило, що приватні вугледобувні підприємства отримували надприбуток в результаті використання формули Роттердам+.