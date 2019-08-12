Сотрудники ДТЭК, которым было адресовано сообщение о подозрении от Национального антикоррупционного бюро, будут своевременно участвовать в проведении следственных действий в НАБУ 14 августа.

В ДТЭК подчеркнули, что исключают возможность незаконных действий со стороны своих сотрудников и заявляют об их готовности ответить на все вопросы следствия.

– Компания полностью исключает любые незаконные действия своих сотрудников и сообщает о намерении сотрудников ответить на все вопросы следствия и суда. Сотрудники прервут отпуск и вернутся в Киев для установления истины. Они будут четко выполнять свои процессуальные обязанности в соответствии с установленными юридическими процедурами, – заявили в ДТЭК.

Читайте: В 2018 году шахты ДТЭК Добропольеуголь нарастили добычу на 1,3 млн т

В компании также добавили, что работают исключительно в правовом поле и готовы предоставить следствию результаты исследований и заключений международных аудиторов, доказывающих ошибочность предъявленных сотрудникам обвинений.

– Энергетическая компания ДТЭК ведет свой бизнес исключительно в правовом поле. Компания готова оказать всестороннее содействие установлению истины, предоставить результаты экспертиз и заключений международных аудиторских компаний. Эти экспертизы доказывают несостоятельность выдвинутых против ее сотрудников подозрений, – говорится в сообщении.

Напомним, ранее детективы НАБУ сообщили о подозрении шести лицам, причастным к внедрению так называемой формулы Роттердам +.