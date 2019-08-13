Україна перекрила не русло річки Дніпро, а технологічну споруду і має на це право.

Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич наголошує, що Україна перекрила не русло річки Дніпро, а технологічну споруду.

– Крим є територією України, а не РФ. Тому Росія не може ставити у міждержавних відносинах питання, пов‘язані з Кримом.

Такі питання може ставити лише держава-суверен, тобто Україна, – наголосив він.