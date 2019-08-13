Україна перекрила не русло річки Дніпро, а технологічну споруду і має на це право.
Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич наголошує, що Україна перекрила не русло річки Дніпро, а технологічну споруду.
– Крим є територією України, а не РФ. Тому Росія не може ставити у міждержавних відносинах питання, пов‘язані з Кримом.
Такі питання може ставити лише держава-суверен, тобто Україна, – наголосив він.
Кориневич додав, що за всіма підрахунками, прісної води в Криму для потреб населення вистачає.
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– Саме держава-окупант повинна відповідати за забезпечення окупованої території всіма необхідними ресурсами.
Тож усі претензії держави-окупанта на дніпровську воду не мають будь-якого правового чи міжнародно-правового підґрунтя, – підкреслив представник президента.
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Нагадаємо, 12 серпня постійний “представник анексованого Криму при президенті Росії” Георгій Мурадов заявив, що російська влада півострова має намір звернутися до керівництва Росії з проханням ініціювати переговорний процес з Україною щодо пропуску на півострів вод річки Дніпро.