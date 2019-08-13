Окупаційна влада Криму хоче ініціювати переговори з Україною про постачання води з Дніпра, голова Меджлісу – проти.

“Віце-прем’єр уряду Криму” Георгій Мурадов на засіданні заявив, що окупаційна влада анексованого Криму має намір домовлятися з Росією, щоб українська сторона пропускала на анексований півострів воду річки Дніпро, яка йде з території РФ.

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Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров закликав навіть гіпотетично не думати про відновлення воло- та електропостачання в анексований Крим.

– Не думайте це обговорювати поза темою безумовної, повної і негайної деокупації Криму та відновлення державного суверенітету України над Кримським півостровом і прилеглими водами Чорного і Азовського морів, – зазначив Чубаров.

До слова, президент Володимир Зеленський пообіцяв спростити отримання дозволу для відвідування окупованого Криму.