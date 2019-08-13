Оккупационные власти Крыма хотят инициировать переговоры с Украиной о поставках воды из Днепра, голова Меджлиса – против.

“Вице-премьер правительства Крыма” Георгий Мурадов на заседании заявил, что оккупационные власти аннексированного Крыма намерены договариваться с Россией, чтобы украинская сторона пропускала на полуостров воду реки Днепр, которая идет с территории РФ.

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Голова Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров призвал даже гипотетически не думать о возобновлении поставок воды и электроснабжения в аннексированный Крым.

– Не думайте это обсуждать вне темы безусловной, полной и немедленной деоккупации Крыма и восстановления государственного суверенитета Украины над Крымским полуостровом и прилегающими водами Черного и Азовского морей, – отметил Чубаров.

К слову, президент Владимир Зеленский пообещал упростить получение разрешения для посещения оккупированного Крыма.