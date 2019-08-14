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У липні отримав більше: стала відома зарплата Баканова

Зарплата в. о. голови СБУ Івана Баканова за липень становить 57 646 грн.

У липні отримав більше: стала відома зарплата Баканова

Виконуючий обов’язки голови Служби безпеки України Іван Баканов за липень отримав зарплату у розмірі  57 646 грн. 

Це на три тис. більше аніж у попередньому місяці, бо за червень чиновник отримав 54,5 тис. грн.

Зарплата вказана з урахуванням надбавок і доплат, а розмір окладу не уточнюється.

Читайте: Зарплати топ-менеджерів в Україні та Європі: експерти порівняли доходи

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У липні отримав більше: стала відома зарплата Баканова / 2 фотографии

Нагадаємо, Володимир Зеленський у липні одержав зарплату в 22 тис. 540 грн, а голова Офісу президента України Андрій Богдан працює безкоштовно вже третій місяць.

Джерело: Українські новини

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