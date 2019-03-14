PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Що робити з невикористаною субсидією – відповідь Мінсоцполітики

Власники невикористаних субсидій мають право платити менші рахунки за лютий і березень.

Що робити з невикористаною субсидією – відповідь Мінсоцполітики

Якщо на рахунках у субсидіантів є невикористані субсидії або переплата, громадяни мають право платити менше рівно на суму невикористаної державної допомоги.

В разі економії субсидії або її отримання заднім числом за ті місяці, коли оплата комунальних рахунків здійснювалася самостійно, субсидіанти мають право вимагати зменшеної за лютий платіжки на суму невикористаної житлової субсидії.

Читайте: Монетизація субсидій. За перший день держава виплатила 350 млн грн

Крім того, в разі чималої переплати на рахунках, субсидіант може розраховувати на ці кошти також і в квітні.

Тому субсидія, яку власник отримав готівкою в березні та отримає у квітні за умови економії та наявності на рахунку невикористаних коштів, може бути використана на власний розсуд.

Раніше Факти ICTV писали про те, як отримати субсидію через Укрпошту.

Джерело: Мінсоцполітики

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Хто може вимагати зменшення суми в платіжках – у Мінсоцполітики дали роз’яснення
Українські сім’ї отримуватимуть допомогу на третю дитину
Монетизація субсидій. За перший день держава виплатила 350 млн грн
Державна допомога багатодітнім сім’ям зросте на 1,5 тис. грн – Порошенко
10 тис. за дитину: в КМДА пропонують нову доплату батькам
Як швидко отримати субсидію грішми в Ощадбанку – покрокова інструкція
Живі гроші замість знижок: як українці реагують на нові субсидії
Як отримати субсидію готівкою і на що можна витратити
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка