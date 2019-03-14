Власники невикористаних субсидій мають право платити менші рахунки за лютий і березень.

Якщо на рахунках у субсидіантів є невикористані субсидії або переплата, громадяни мають право платити менше рівно на суму невикористаної державної допомоги.

В разі економії субсидії або її отримання заднім числом за ті місяці, коли оплата комунальних рахунків здійснювалася самостійно, субсидіанти мають право вимагати зменшеної за лютий платіжки на суму невикористаної житлової субсидії.

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Крім того, в разі чималої переплати на рахунках, субсидіант може розраховувати на ці кошти також і в квітні.

Тому субсидія, яку власник отримав готівкою в березні та отримає у квітні за умови економії та наявності на рахунку невикористаних коштів, може бути використана на власний розсуд.

Раніше Факти ICTV писали про те, як отримати субсидію через Укрпошту.