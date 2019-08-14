Укроборонпром виграв тендер на постачання військово-транспортних літаків до Перу.

МВС Перу оголосило тендер на постачання військово-транспортних літаків. Його переможцем став українських держконцерн Укроборонпром.

Тепер він постачатиме Перу Ан-178, який створили на держпідприємстві Антонов.

Український літак обійшов американсько-італійський C-27 Spartan та C-295 компанії Airbus.

– На нашу користь у цьому випадку зіграли як професіоналізм і наполегливість контрактників Укроборонпрому, так і легендарна надійність торгової марки Антонов, – пояснив гендиректор Укроборонпрому Павло Букін.

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Під час конкурсу оцінювали експлуатаційні характеристики літаків, навчання персоналу, соціальні і виробничі преференції, терміни поставки, розширені гарантії.

До слова, Україна увійшла у трійку головних постачальників кваліфікованих медиків до Чехії.