Укроборонпром выиграл тендер на поставку военно-транспортных самолетов в Перу.

МВД Перу объявило тендер на поставку военно-транспортных самолетов. Его победителем стал украинский госконцерн Укроборонпром.

Теперь он будет поставлять Перу Ан-178, который создали на госпредприятии Антонов.

Украинский самолет обошел американо-итальянский C-27 Spartan и C-295 компании Airbus.

– В нашу пользу в этом случае сыграли как профессионализм и настойчивость контрактников Укроборонпрома, так и легендарная надежность торговой марки Антонов, – объяснил гендиректор Укроборонпрома Павел Букин.

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Во время конкурса оценивали эксплуатационные характеристики самолетов, обучение персонала, социальные и производственные преференции, сроки поставки, расширенные гарантии.

К слову, Украина вошла в тройку главных поставщиков квалифицированных медиков в Чехию.