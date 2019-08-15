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Факти / Україна

Гримчаку повідомили про підозру у шахрайстві

Заступнику міністра з питань окупованих територій Юрію Гримчаку оголосили підозру у шахрайстві.

Юрій Гримчак

Дії Юрія Гримчака правоохоронці кваліфікували за ч. 4 ст. 190 КК України (Шахрайство). Чиновнику повідомили про підозру за вказаною статтею.

Слідство встановило, що заступник міністра з питань окупованих територій та інший підозрюваний заволоділи чужими грошовими коштами шляхом обману.

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Затримання провели 14 серпня відразу після того, як вони отримали неправомірну вигоду.

Також були проведені обшуки, під час яких вилучили грошові кошти.

До слова, адвокат Юрія Гримчака Тетяна Матяш заявила, що $480 тис., які знайшли під час обшуків, є календариками.

Джерело: НАБУ

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