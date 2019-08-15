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Факти / Україна

Найкращі результати ЗНО 2019: скільки учасників отримали 200 балів

У 2019 році понад 270 учасників ЗНО отримали найвищий бал – 200.

Найкращі результати ЗНО 2019: скільки учасників отримали 200 балів

В Українському центрі оцінювання якості освіти заявили, що 274 учасника зовнішнього незалежного оцінювання отримали 200 балів, 8 з них отримали 200 балів з двох предметів і один – з трьох предметів.

З математики 200 балів отримало 98 абітурієнтів, з хімії – 77, з англійської мови – 36, з біології – 26, з української мови та літератури – 17, з історії України – 13, з фізики – 4, з німецької мови, іспанської мови та географії – по одному абітурієнту.

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Школярка із загальноосвітньої харківської школи отримала 200 балів по трьом предметам.

Найбільша кількість 200-бальників у Києві – 63, у Львівській області – 41, Харківській – 25 і Дніпропетровській областях – 20.

Також в Українському центрі оцінювання якості освіти зазначили, що дівчатка показали кращі результати державної підсумкової атестації, ніж хлопчики.

Раніше Факти ICTV писали, чи потрібно здобувати вищу освіту.

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