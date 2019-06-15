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Факти / Україна / Суспільство

Результати ЗНО: де дивитися правильні відповіді

На інформаційних сторінках учасників у п’ятницю, 14 червня, розміщені результати ЗНО з української мови, літератури, математики та фізики.

Результати ЗНО: де дивитися правильні відповіді

Апеляційні заяви за результатами ЗНО можна подавати протягом п’яти календарних днів з дня офіційного оголошення результатів.

Абітурієнтам можуть завантажити карти результатів та скан-копії бланків відповідей з цих предметів.

Читайте: Як подати апеляцію на ЗНО 2019

У разі виникнення сумнівів у правильності встановлення результату, учасник зовнішнього незалежного оцінювання може подати апеляційну заяву в письмовій формі в Український центр оцінювання якості освіти.

До слова, Український центр оцінювання якості освіти опублікував графік проведення додаткової сесії ЗНО, яка проходитиме з 26 червня до 11 липня.

Джерело: УЦОЯО

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