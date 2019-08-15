Укрпошта підвищує тарифи на доставку періодичних видань з 1 січня 2020 року.

Укрпошта підвищує тариф на 12-15% на приймання та доставку періодичних друкованих видань за передплатою з 1 січня 2020 року.

Відповідно до нових цін вартість:

загальнодержавного видання за умови передплати на 6 місяців становитиме 189,96 грн;

обласного видання за умови передплати на 6 місяців становитиме 140,04 грн;

районного видання за умови передплати на 6 місяців становитиме 124,38 грн.

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Тариф на послугу з приймання передплати на 6 місяців збільшиться на 1,85 грн – із 8,15 грн до 10 грн за абонемент.

Раніше Факти ICTV писали про те, що суд зобов’язав відновити роботу поштових відділень у селах.

Джерело: Укрпошта