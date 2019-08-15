PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Укрпошта підвищить тарифи у 2020 році

Укрпошта підвищує тарифи на доставку періодичних видань з 1 січня 2020 року.

укрпошта

Укрпошта підвищує тариф на 12-15% на приймання та доставку періодичних друкованих видань за передплатою з 1 січня 2020 року.

Відповідно до нових цін вартість:

  • загальнодержавного видання за умови передплати на 6 місяців становитиме 189,96 грн;
  • обласного видання за умови передплати на 6 місяців становитиме 140,04 грн;
  • районного видання за умови передплати на 6 місяців становитиме 124,38 грн.

Читайте: Укрпошта може припинити доставку пенсій у 2020 році і висунула вимоги уряду

Тариф на послугу з приймання передплати на 6 місяців збільшиться на 1,85 грн – із 8,15 грн до 10 грн за абонемент.

Раніше Факти ICTV писали про те, що суд зобов’язав відновити роботу поштових відділень у селах.

Джерело: Укрпошта

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Укрпошта може припинити доставку пенсій у 2020 році і висунула вимоги уряду
Суд зобов’язав відновити роботу поштових відділень у селах
Як працюватимуть банки та пошта на День Конституції 2019
Мобільні відділення: які зміни пропонує Укрпошта
9 травня – вихідний: графік роботи банків, Нової пошти та Укрпошти
Графік роботи Укрпошти та Нової пошти на травневі свята
Графік роботи Укрпошти на Великдень і травневі свята
Монетизація субсидій: пенсіонери у березні отримали на руки 1,9 млрд грн
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка