Укрпошта підвищує тарифи на доставку періодичних видань з 1 січня 2020 року.
Укрпошта підвищує тариф на 12-15% на приймання та доставку періодичних друкованих видань за передплатою з 1 січня 2020 року.
Відповідно до нових цін вартість:
- загальнодержавного видання за умови передплати на 6 місяців становитиме 189,96 грн;
- обласного видання за умови передплати на 6 місяців становитиме 140,04 грн;
- районного видання за умови передплати на 6 місяців становитиме 124,38 грн.
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Тариф на послугу з приймання передплати на 6 місяців збільшиться на 1,85 грн – із 8,15 грн до 10 грн за абонемент.
Раніше Факти ICTV писали про те, що суд зобов’язав відновити роботу поштових відділень у селах.
Джерело: Укрпошта