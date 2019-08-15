Ввечері 14 серпня затримали заступника міністра МінТОТ Юрія Гримчака. Що відомо про цю справу, її версії та що загрожує чиновнику – далі у матеріалі.

Юрія Гримчака затримали вчора ввечері – він погорів на хабарі. В його будинку проводили обшуки співробітники СБУ і НАБУ.

Що сталося

У будинок Юрія Гримчака СБУ і НАБУ нагрянули з обшуком. Чиновника і ніби його помічника затримали за вимагання хабаря у розмірі $1,1 млн.

За інформацією Нацбюро, їх затримали “на гарячому” під час отримання частини коштів у розмірі $480 тис.

Крім того, повідомлення про затримання “помічника заступника міністра” не є коректним, оскільки у штатному розкладі міністерства немає такої посади.

Другий затриманий – брат дружини Гримчака.

Версії затримання Гримчака

Існує кілька версій затримання Гримчака. Одна з них, що воно не пов’язане з діяльністю МінТОТ і виконанням ним посадових обов’язків як заступника міністра.

Згідно з іншою версією, заступник міністра МінТОТ вимагав хабар за вплив на рішення судів.

– Негласні слідчі (розшукові) дії свідчить, що він і його помічники вимагали гроші за вплив на рішення судів і чиновників Мінкультури для ухвалення замовних рішень, – написав генпрокурор Юрій Луценко у Facebook.

Повідомляється, що він вимагав хабар за обіцянку вплинути на суддів Верховного суду, а також за вплив на посадових осіб КМДА.

У Міністерстві культури України відкидають будь-яку свою причетність до історії з вимаганням хабаря з боку Гримчака.

– Будь-які звинувачення або підозри щодо зловживань з питань містобудівних перетворень співробітниками Мінкультури безпідставні, надумані і не базуються на жодній з норм права. Міністерство не погоджує проекти будівництва або реконструкції будівель в історично населених місцях, зокрема у Києві, – йдеться у повідомленні Мінкульту.

Згідно з матеріалами справи, повідомляють джерела Цензор.НЕТ, Гримчак використовував свої зв’язки для отримання хабаря від забудовника.

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Декларація Гримчака

У декларації про доходи за 2019 рік Юрій Гримчак зазначив, що його сім’я володіє тільки одним об’єктом нерухомості – квартирою у Києві площею 66,6 кв. м. Вона записана на його дружину Юлію.

Її вартість 303 тис. грн.

Також у декларації вказані годинники Breguet і Vacheron Constantin, вартість яких не вказується.

За останній рік на посаді він отримав майже 558 тис. грн. Він володіє активами у розмірі $45 тис. Також у декларації вказано, що у 2018 році він отримав кредит 206 тис. грн.

Що загрожує Гримчаку

Гримчака підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 ККУ – Шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою.

Санкція статті – від 5 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Мінкультури відкидає причетність до справи Гримчака

До речі, Юрій Луценко прокоментував затримання Юрія Гримчака.