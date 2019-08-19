Вперше за 20 прем’єр-міністр Ізраїля Біньямін Нетаньягу перебуває з візитом в Україні, під час якого зустрінеться з президентом Володимиром Зеленським.

19 серпня запланована низка заходів за участю прем’єр-міністра Ізраїля Біньяміна Нетаньягу та президента Володимира Зеленського.

Офіційна церемонія зустрічі між українським президентом та ізраїльським прем’єром відбудеться о 10.30, після чого почнуться переговори.

Теми переговорів наразі нікому невідомі але очікується, що Нетаньягу захоче порушити низку важливих для Ізраїля питань. Він також хоче більше дізнатися про Зеленського.

На більшості переговорів прем’єр-міністр Ізраїля згадує про відкриття посольств в Єрусалимі і, швидше за все, попросить про це і президента України, адже відповідний проект закону вже знаходиться у Верховній Раді, але не розглядався.

Нетаньягу вважає, що досягти цього за один візит не вдасться. Крім того Ізраїль, разом з Грецією і Кіпром, працюють над проектом поставок природного газу в країни ЄС, а Україна може стати гарною країною для транзиту.

Також може порушуватися питання депортації українців з Ізраїлю та ізраїльтян з України, яких побільшало останнім часом. У вирішенні проблеми зацікавлені обидві країни.

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Експерти вважають, що під час візиту Нетаньягу планує заручитися підтримкою російськомовних ізраїльтян з українським корінням, адже вже у вересні відбудуться вибори у Кнесет (парламент Ізраїлю).

Деякі аналітики також говорять про те, що Ізраїль може стати посередником у переговорах між Москвою і Києвом, адже за останні роки Нетаньягу часто відвідував Росію, а у вересні запланований візит президента РФ Володимира Путіна в Ізраїль.

Проте сам прем’єр-міністр Ізраїля вважає, що у країни зараз достатньо своїх проблем, на яких варто зосередитися. Проте він може переглянути відповідне питання.

За результатами зустрічі планується підписання низки українсько-ізраїльських документів.

Після цього Зеленський та Нетаньягу візьмуть участь у заходах з ушанування пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру.

До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що потрібно завершувати переговори щодо укладання угоди про зону вільної торгівлі.