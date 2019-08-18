Перший візит за 20 років: навіщо до Києва прилітає очільник уряду Ізраїля Нетаньягу

18 серпня до Києва прилітає Беньямін Нетаньягу. Це перший візит за 20 років очільника уряду Ізраїля.

В Україні у нього заплановано багато офіційних заходів – зустріч з президентом Володимиром Зеленським, вшануванні пам’яті жертв трагедії Бабиного Яру. Але політичні оглядачі вважають, що є й інша, прихована підстава.

Нетаньягу – досвідчений дипломат і має хороші стосунки із Росією та зі США.

Зокрема, до Москви з візитами, тільки за останні 4 роки, він приїздив 13 разів. На тлі його візиту в Україну, з’явилися чутки про можливу посередницьку місію Беньяміна Нетаньягу в українсько-російському конфлікті.

Політичні експерти переконані, відносини України та Ізраїлю, завжди були дружніми і орієнтовані на взаємовигідну співпрацю, навіть не зважаючи на голосування української делегації в ООН у 2016 році, коли Київ підтримав резолюцію, яка засуджувала будівництво єврейських поселень на Західному Березі ріки Йордан. І ймовірно візит прем’єра Нетаньягу дасть новий поштовх в україно-ізраїльських відносинах.

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До слова, президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган вважає, що потрібно завершувати переговори щодо укладання угоди про зону вільної торгівлі.

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