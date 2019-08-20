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Факти / Україна / Політика

Слуга народу обіцяє результативні рішення Ради вже 29 серпня

На першому засіданні Верховної Ради IX скликання 29 серпня народні депутати ухвалюватимуть перші результативні рішення.

Верховна Рада депутатский портфель

Депутат від партії Слуга народу, член підготовчої депутатської групи Галина Янченко запевнила, що після урочистого засідання 29 серпня парламент почне розглядати питання порядку денного.

– Я думаю, що перші результативні рішення будуть прийняті вже 29 серпня, – наголосила вона.

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Водночас, за її словами, питання порядку денного ще розглядатимуться на засідання підготовчої депутатської групи.

Нагадаємо, перше пленарне засідання Верховної Ради IX скликання відбудеться у четвер, 29 серпня.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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