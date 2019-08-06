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Факти / Україна

Разумков назвав 15 кандидатів на посади заступників голови фракції Слуга народу

Лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков назвав претендентів на посади заступників голови однойменної фракції у Верховній Раді IX скликання.

Разумков назвав 15 кандидатів на посади заступників голови фракції Слуга народу

Дмитро Разумков назвав прізвища 15 кандидатів на пост заступників голови фракції  Слуга народу у Верховній Раді IX скликання.

На цю посаду претендують Максим Ткаченко, Павло Халімон, Галина Янченко, Ольга Савченко, Дмитро Солончук, Юрій Місягін, Євгенія Кравчук, Юрій Кисіль, Павло Сушко, Роман Мулик, Юрій Корявченков, Микола Тищенко, Вадим Струневич, Артем Культенко, Олена Шуляк.

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– Так, це люди, які будуть пропонуватися, швидше за все фракцією, в якості кандидатів на посади заступників глави фракції політичної партії Слуга народу у Верховній Раді 9-го скликання, – підтвердив Разумков.

Нагадаємо, що раніше у ЗМІ з’явилася інформація про те, як будуть розподілятися посади у Верховній Раді України серед депутатів від партії Слуга народу.

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