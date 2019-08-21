П’ятьох українських політв’язнів, яких незаконно засудили в РФ, можуть передати Україні для “відбування покарання”.
Росія може передати Україні п’ятьох політв’язнів, яких утримують в СІЗО Лефортово.
Йдеться про українців Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха та Олександра Кольченка.
– Стосовно етапованих в Москву п’яти осіб вирішується питання про видавання їх Україні для відбування покарання, призначеного судами в РФ, – повідомило джерело Інтерфаксу.
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Зараз ведеться обговорення формату передавання політв’язнів Україні.
Офіційного підтвердження зазначеної інформації наразі немає.
До слова, суд РФ відмовив у переведенні Олександра Кольченка на виправні роботи.
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