П’ятьох українських політв’язнів, яких незаконно засудили в РФ, можуть передати Україні для “відбування покарання”.

Росія може передати Україні п’ятьох політв’язнів, яких утримують в СІЗО Лефортово.

Йдеться про українців Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха та Олександра Кольченка.

– Стосовно етапованих в Москву п’яти осіб вирішується питання про видавання їх Україні для відбування покарання, призначеного судами в РФ, – повідомило джерело Інтерфаксу.

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Зараз ведеться обговорення формату передавання політв’язнів Україні.

Офіційного підтвердження зазначеної інформації наразі немає.

До слова, суд РФ відмовив у переведенні Олександра Кольченка на виправні роботи.