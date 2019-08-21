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Факти / Україна

РФ може звільнити п’ятьох українських політв’язнів – ЗМІ

П’ятьох українських політв’язнів, яких незаконно засудили в РФ, можуть передати Україні для “відбування покарання”.

Павло Гриб

Росія може передати Україні п’ятьох політв’язнів, яких утримують в СІЗО Лефортово.

Йдеться про українців Володимира Балуха, Павла Гриба, Миколу Карпюка, Станіслава Клиха та Олександра Кольченка.

– Стосовно етапованих в Москву п’яти осіб вирішується питання про видавання їх Україні для відбування покарання, призначеного судами в РФ, – повідомило джерело Інтерфаксу.

Читайте: Українського політв’язня Балуха перевезли в Москву

Зараз ведеться обговорення формату передавання політв’язнів Україні.

Офіційного підтвердження зазначеної інформації наразі немає.

До слова, суд РФ відмовив у переведенні Олександра Кольченка на виправні роботи.

Джерело: Интерфакс

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