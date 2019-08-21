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Факти / Україна

Штрафи за євробляхи: що вирішили на круглому столі

Міністерство інфраструктури України підтримує відстрочку введення штрафів для водіїв євроблях.

Авто на єврономерах

Ініціативу Володимира Зеленського з відстрочення введення штрафних санкцій для водіїв евроблях підтримує Мінінфраструктури.

Міністерство увійде до робочої групи зі створення законопроекту, що допоможе врегулювати порядок розмитнення автомобілів.

Таке рішення було ухвалено на нараді з вирішення питань розмитнення автомобілів з іноземною реєстрацією. На ньому були присутні заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк, начальник Головного сервісного центру МВС Владислав Криклій, керівник Офісу Президента України Руслан Рябошапка, голова Державної митної служби Максим Нефьодов, а також представники Нацполіції, Державної фіскальної служби і громадськості.

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– За результатами наради ухвалено рішення створити робочу групу, яка за час відстрочки санкцій повинна розробити новий законопроект, який врегулює порядок розмитнення автомобілів. Робочу групу очолюватиме Владислав Криклій, – наголошується у повідомленні.

Нагадаємо, що з 24 серпня вступають у силу штрафи за нерозмитнені авто на єврономерах. Факти ICTV писали, кого будуть штрафувати, на скільки і чи можлива відстрочка.

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