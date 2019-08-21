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Факты / Украина

Штрафы за евробляхи: что решили на круглом столе

Министерство инфраструктуры Украины поддерживает отстрочку введения штрафов для водителей евроблях.

Авто на еврономерах

Инициативу Владимира Зеленского по отсрочке введения штрафных санкций для водителей евроблях поддерживает Мининфраструктуры.

Министерство войдет в рабочую группу по созданию законопроекта, урегулировавшего порядок растаможивания автомобилей.

Такое решение было принято на совещании по решению вопросов растаможки автомобилей с иностранной регистрацией.  На нем присутствовали  заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, руководитель Офиса президента Украины Руслан Рябошапка, председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, а также представители Нацполиции, Государственной фискальной службы и общественности.

Читайте: Как растаможить авто на еврономерах и не переплатить

– По результатам совещания принято решение создать рабочую группу, которая за время отсрочки санкций должна разработать новый законопроект, который урегулирует порядок растаможивания автомобилей. Рабочую группу будет возглавлять Владислав Криклий, – отмечается в сообщении.

Напомним, что с 24 августа вступают в силу штрафы за нерастаможенные авто на еврономерах. Факты ICTV писали, кого будут штрафовать, на сколько и возможная отсрочка.

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