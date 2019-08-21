Министерство инфраструктуры Украины поддерживает отстрочку введения штрафов для водителей евроблях.

Инициативу Владимира Зеленского по отсрочке введения штрафных санкций для водителей евроблях поддерживает Мининфраструктуры.

Министерство войдет в рабочую группу по созданию законопроекта, урегулировавшего порядок растаможивания автомобилей.

Такое решение было принято на совещании по решению вопросов растаможки автомобилей с иностранной регистрацией. На нем присутствовали заместитель министра инфраструктуры Юрий Лавренюк, начальник Главного сервисного центра МВД Владислав Криклий, руководитель Офиса президента Украины Руслан Рябошапка, председатель Государственной таможенной службы Максим Нефедов, а также представители Нацполиции, Государственной фискальной службы и общественности.

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– По результатам совещания принято решение создать рабочую группу, которая за время отсрочки санкций должна разработать новый законопроект, который урегулирует порядок растаможивания автомобилей. Рабочую группу будет возглавлять Владислав Криклий, – отмечается в сообщении.

Напомним, что с 24 августа вступают в силу штрафы за нерастаможенные авто на еврономерах. Факты ICTV писали, кого будут штрафовать, на сколько и возможная отсрочка.