В Україні 24 серпня святкують День незалежності. У цей день громадян очікують безліч заходів, концертів та маршів.
Як у великих містах, так і в маленьких селах українців об’єднає святкування Дня незалежності.
Фото: Інформатор
19-25 серпня. Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів Wiz-Art. Якщо ви любитель короткого метру, то ця подія справді ідеальна для вас. Щороку організатори визначають конкретну тему і режисери з усього світу змагаються за першість.
На фестивалі представлять більше 100 робіт, кожна з яких варта уваги.
Протягом дня у центрі Львова проходитиме Міжнародний фольклорний фестиваль Етновир. Це найбільший фольклорний фестиваль країни, де будуть виступи ансамблів, показ народних костюмів, вечори дружби й танцювальні майстер-класи від гостей з різних куточків світу.
24 серпня з 10.00 до 19.00 встановлення рекорду у ведмежому притулку Домажир за адресою: вул. Ведмежий край, 1, с. Жорниська, 25 км від Львова.
Ціна: для дорослих – 70 грн, для студентів – 50 грн, для дітей – 35 грн. Додатково оплачується екскурсія.
Організатори планують встановити рекорд: в один день та час зібрати понад 500 людей з прізвищами Ведмідь, Медвідь і спільнокореневими з усієї України.
13.00 Кавуновий фестиваль в парку культури та відпочинку на вулиці Болгарській 4.
Ціна: 1 кавун. Буде яскраве свято фарб холі, розваги для всієї сім’ї, фудкорт, розіграші та подарунки.
17.00. Концерт Шуберт на двох у львівському органному залі на вулиці Бандери 8.
Ціна: 50-150 грн. Сонатні цикли Шуберта – три сонати для скрипки та фортепіано у виконанні відомих в Україні та за її межами професіоналів Ореста Смовжа та Данила Саєнка.
19.00. Концерт ONUKA на !FESTrepublic, вулиця Старознесенська 24-26.
Ціна: 400 гривень. Це буде презентація унікального шоу від відомого музиканта Євгена Філатова з гурту The Maneken та Нати Жижченко з гурту ONUKA.
19.00. Вівальді на органі у львівському органному залі на вулиці Бандери 8.
Ціна: 50-150 грн. Концерт музики Вівальді у виконанні органістки Надії Величко.
20.00. Концерт Олега Винника на стадіоні Арена Львів на вулиці Стрийській 199.
Ціна: 400-750 грн. Співак представить нову концертну програму під назвою Роксолана, яка складається з уже відомих хітів виконавця та абсолютно нових авторських композицій.
Головна сцена
- 13.00 – 14.30 – Інтерактивна шоу-програма для дітей
- 14.45 – 16.30 – Брейкданс – джеми
- 16.30 – 17.30 – Концерт кавер-гурту
- 17.40 – 18.40 – Виступ урбан фольк гурту Будьмо!
- 18.40 – 19.30 – Концерт симфонічного оркестру Lords of the Sound
- 19.30 – 21.10 – Триб’ют шоу Metallica show, Симфонічного оркестру Lords of the Sound і гурту Garag dayz
- 21.00 – 23.00 Святкова дискотека
Французький парк
- 17.00 – 18.00 Концерт на бандурі
- 19.00 – 20.00 Вокальна програма
Лігво Біллі Кіда
- 12.00 – 19.00 – Лазертаг – бої
- 16.00 – 17.00 – Музичний спектакль Гранд Техас шоу
Дитячий парк
- 13.00 – 14.00 – Ковбойська розважальна програма
- 16.30 – 17.30 – Майстер – клас з гопаку для дітей
Спортивні майданчики
- 14.00 – 18.00 – Майстер – клас з американського футболу
- 14.00 – 18.00 – Майстер – клас по софтболу
- 14.00 – 18.00 – Майстер – клас з бейсболу
Дикий захід
- 14.00 – 17.30 – Освітній спектакль і діалоги Освіта за кордоном Ерудітус
Ретропарк
- 16.00 – 17.30 – Концертна програма Яни Ващук
- 17.30 – 20.00 – Танцювальна програма Танцюють всі!
24 серпня о 10.00 у парку імені Тараса Шевченка відбудеться покладання квітів до пам’ятника великого українського поета.
З 11.00 на майданчику Ракушка виступатимуть учасники конкурсу молодих талантів Чорноморська зірочка. Також цього дня відбудеться хода гідності, в якій візьмуть участь члени ветеранських організацій, жителі Одеси та області.
23-24 серпня з 11.00 до 18.00 відбудеться флешмоб Бути українцем – почесно. Дякую захисникам України!, у рамках якого можна відвідати кораблі ВМС ЗСУ на Морському вокзалі. До огляду будуть відкриті фрегат Гетьман Сагайдачний, малий броньований артилерійський катер Аккерман і артилерійський катер Скадовськ.
Екскурсії безкоштовні. Для відвідування обов’язково мати при собі документи, що засвідчують особу.
Всі вихідні у Літньому театрі буде проходити IV фольклорний фестиваль Козацькі гостини на Дерибасівській.
Також у столиці гумору 24 серпня відбудеться фестиваль фарб ColorFest. Він пройде у Дюківському парку.