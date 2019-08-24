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Факти / Україна
День незалежності України: як проходять святкування по всій країні

В Україні 24 серпня святкують День незалежності. У цей день громадян очікують безліч заходів, концертів та маршів.

Як у великих містах, так і в маленьких селах українців об’єднає святкування Дня незалежності.

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Пряма трансляція
09:01 - 24 серпня
Дивіться онлайн-трансляцію Маршу захисників Ураїни і Ходи Гідності

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09:11 - 24 серпня
Як Київ готується до початку святкування
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Як Київ готується до початку святкування / 4 фотографии

Фото: Інформатор

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09:01 - 24 серпня
Дивіться онлайн-трансляцію Маршу захисників Ураїни і Ходи Гідності

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08:48 - 24 серпня
На Майдан пригнали водомет
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На Майдан пригнали водомет / 2 фотографии
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08:41 - 24 серпня
Google присвятив свій дудл Дню Незалежності України

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08:33 - 24 серпня

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19:16 - 23 серпня
День Незалежності у Львові

19-25 серпня. Міжнародний фестиваль короткометражних фільмів Wiz-Art. Якщо ви любитель короткого метру, то ця подія справді ідеальна для вас. Щороку організатори визначають конкретну тему і режисери з усього світу змагаються за першість.

На фестивалі представлять більше 100 робіт, кожна з яких варта уваги.

Протягом дня у центрі Львова проходитиме Міжнародний фольклорний фестиваль Етновир. Це найбільший фольклорний фестиваль країни, де будуть виступи ансамблів, показ народних костюмів, вечори дружби й танцювальні майстер-класи від гостей з різних куточків світу.

24 серпня з 10.00 до 19.00 встановлення рекорду у ведмежому притулку Домажир за адресою: вул. Ведмежий край, 1, с. Жорниська, 25 км від Львова.

Ціна: для дорослих – 70 грн, для студентів – 50 грн, для дітей – 35 грн. Додатково оплачується екскурсія.

Організатори планують встановити рекорд: в один день та час зібрати понад 500 людей з прізвищами Ведмідь, Медвідь і спільнокореневими з усієї України.

13.00 Кавуновий фестиваль в парку культури та відпочинку на вулиці Болгарській 4.

Ціна: 1 кавун. Буде яскраве свято фарб холі, розваги для всієї сім’ї, фудкорт, розіграші та подарунки.

17.00. Концерт Шуберт на двох у львівському органному залі на вулиці Бандери 8.

Ціна: 50-150 грн. Сонатні цикли Шуберта – три сонати для скрипки та фортепіано у виконанні відомих в Україні та за її межами професіоналів Ореста Смовжа та Данила Саєнка.

19.00. Концерт ONUKA на !FESTrepublic, вулиця Старознесенська 24-26.

Ціна: 400 гривень. Це буде презентація унікального шоу від відомого музиканта Євгена Філатова з гурту The Maneken та Нати Жижченко з гурту ONUKA.

19.00Вівальді на органі у львівському органному залі на вулиці Бандери 8.

Ціна: 50-150 грн. Концерт музики Вівальді у виконанні органістки Надії Величко.

20.00. Концерт Олега Винника на стадіоні Арена Львів на вулиці Стрийській 199.

Ціна: 400-750 грн. Співак представить нову концертну програму під назвою Роксолана, яка складається з уже відомих хітів виконавця та абсолютно нових авторських композицій.

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17:06 - 23 серпня
План заходів на День незалежності 2019 у Харкові

Головна сцена

  • 13.00 – 14.30 – Інтерактивна шоу-програма для дітей
  • 14.45 – 16.30 – Брейкданс – джеми
  • 16.30 – 17.30 – Концерт кавер-гурту
  • 17.40 – 18.40 – Виступ урбан фольк гурту Будьмо!
  • 18.40 – 19.30 – Концерт симфонічного оркестру Lords of the Sound
  • 19.30 – 21.10 – Триб’ют шоу  Metallica show, Симфонічного оркестру Lords of the Sound і гурту Garag dayz
  • 21.00 – 23.00 Святкова дискотека

Французький парк

  • 17.00 – 18.00 Концерт на бандурі
  • 19.00 – 20.00 Вокальна програма

Лігво Біллі Кіда

  • 12.00 – 19.00 – Лазертаг – бої
  • 16.00 – 17.00 – Музичний спектакль Гранд Техас шоу

Дитячий парк

  • 13.00 – 14.00 – Ковбойська розважальна програма
  • 16.30 – 17.30 – Майстер – клас з гопаку для дітей

Спортивні майданчики

  • 14.00 – 18.00 – Майстер – клас з американського футболу
  • 14.00 – 18.00 – Майстер – клас по софтболу
  • 14.00 – 18.00 – Майстер – клас з бейсболу

Дикий захід

  • 14.00 – 17.30 – Освітній спектакль і діалоги Освіта за кордоном Ерудітус

Ретропарк

  • 16.00 – 17.30 – Концертна програма Яни Ващук
  • 17.30 – 20.00 – Танцювальна програма Танцюють всі!
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17:05 - 23 серпня
План заходів на День незалежності в Одесі

24 серпня о 10.00 у парку імені Тараса Шевченка відбудеться покладання квітів до пам’ятника великого українського поета.

З 11.00 на майданчику Ракушка виступатимуть учасники конкурсу молодих талантів Чорноморська зірочка. Також цього дня відбудеться хода гідності, в якій візьмуть участь члени ветеранських організацій, жителі Одеси та області.

23-24 серпня з 11.00 до 18.00 відбудеться флешмоб Бути українцем – почесно. Дякую захисникам України!, у рамках якого можна відвідати кораблі ВМС ЗСУ на Морському вокзалі. До огляду будуть відкриті фрегат Гетьман Сагайдачний, малий броньований артилерійський катер Аккерман і артилерійський катер Скадовськ.

Екскурсії безкоштовні. Для відвідування обов’язково мати при собі документи, що засвідчують особу.

Всі вихідні у Літньому театрі буде проходити IV фольклорний фестиваль Козацькі гостини на Дерибасівській.

Також у столиці гумору 24 серпня відбудеться фестиваль фарб ColorFest. Він пройде у Дюківському парку.

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