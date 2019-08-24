На концерте в Киеве по случаю Дня независимости для украинцев спели ONUKA, Алина Паш, Андрей Романенко, Евгения Орлова и Тина Кароль.

В Киеве торжественное Шествие Достоинства началось с почтения памяти героев, отдавших жизнь за свободу Украины.

Во время церемонии на Алее Героев Небесной сотни была объявлена общенациональная минута молчания, прозвучали сто ударов колокола как символ ста ударов сердец Героев Небесной Сотни.

Также там была представлена инсталляция в виде щитов Беркута, пожарной машины с брандспойтом и карты Украины, окрашенных в белый цвет.

Президент Украины Владимир Зеленский со своей супругой Еленой прошлись Алеей Героев Небесной сотни, возложили цветы и отправились к сцене на Майдане Независимости.

Церемония проходила под пение украинской исполнительницы ONUKA.

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Затем прозвучал гимн Украины длительностью более 7 минут, который исполнили оркестры и известные музыканты, в частности, оперные певцы Андрей Романенко и Евгения Орлова. Также с ними на одной сцене спела представительница Украины на детском Евровидении Дарья Красновецкая.

После чего мелодию гимна начали играть на фортепиано, которые стали символом Революции Достоинства, а возглавил музыкантов выдающийся украинский композитор Мирослав Скорик.

А сразу после этого на украинском языке прозвучал рэп в исполнении Алины Паш под сопровождение барабанов.

Народная артистка Украины Тина Кароль исполнила часть государственного гимна Украины, сидя на крыше консерватории на Майдане Независимости.

Также Факты ICTV рассказывают в режиме онлайн, как празднуют День независимости по всей Украине.

Фото: tina_karol