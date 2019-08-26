PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Декларація лідерів G7: нормандський саміт може відбутися в найближчі тижні

Макрон і Меркель найближчими тижнями організують саміт у нормандському форматі, йдеться у декларація лідерів G7.

Декларація лідерів G7: нормандський саміт може відбутися в найближчі тижні

Президент Французької Республіки Еммануель Макрон і канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель найближчими тижнями організують саміт у нормандському форматі.

– Франція і Німеччина організують саміт у нормандському форматі найближчими тижнями для досягнення відчутних результатів, – наголошується у декларації за результатами саміту лідерів G7.

Читайте: Трамп запропонував провести наступний саміт G7 у своєму гольф-клубі

Більше про Україну в декларації не сказано жодного слова.

Нагадаємо, Меркель заявила, що Німеччина і Франція працюють над організацією саміту нормандської четвірки найближчим часом в Парижі.

Джерело: УНІАН

Фото: Getty Images

Теги:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Нормандська четвірка збереться у вересні, Путін не проти – Макрон
Меркель наполягає на зустрічі нормандської четвірки
Зустріч нормандської четвірки можлива після виконання “домашньої роботи” – Кремль
Волкер: США можуть приєднатися до нормандського формату
Зустріч в нормандському форматі: Макрон висунув Путіну умову
Розширення нормандського формату. США відповіли на пропозицію України
Дві вимоги РФ на нормандській зустрічі – прогноз Апаршина
Зеленський і Путін домовилися про можливу нормандську зустріч, готуються документи
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка