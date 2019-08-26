Макрон і Меркель найближчими тижнями організують саміт у нормандському форматі, йдеться у декларація лідерів G7.

Президент Французької Республіки Еммануель Макрон і канцлер Федеративної Республіки Німеччина Ангела Меркель найближчими тижнями організують саміт у нормандському форматі.

– Франція і Німеччина організують саміт у нормандському форматі найближчими тижнями для досягнення відчутних результатів, – наголошується у декларації за результатами саміту лідерів G7.

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Більше про Україну в декларації не сказано жодного слова.

Нагадаємо, Меркель заявила, що Німеччина і Франція працюють над організацією саміту нормандської четвірки найближчим часом в Парижі.