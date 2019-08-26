У Києві з 25 серпня на 10 станціях метрополітену не продаватимуть та не поповнюватимуть зелені картки.
У Києві на 10 станціях метро більше не обслуговуватимуть зелені картки.
Картка метро не продаватиметься і не поповнюватиметься на таких станціях:
- Хрещатик;
- Театральна;
- Майдан Незалежності;
- Академмістечко;
- Лісова;
- Арсенальна;
- Теремки
- Сирець;
- Почайна;
- Площа Льва Толстого.
Читайте: Київ переходить на е-квиток з 31 жовтня: додатки, тарифи та де купити
У цих касах можна придбати та поповнити електронний квиток Kyiv Smart Card.
Пасажири зможуть користуватись старими картками, поки не закінчиться баланс. Оплатити проїзд також можна жетоном.
Раніше Факти ICTV писали, як користуватися єдиним електронним квитком на транспорті у Києві.
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