На зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа планують обговорити досягнення співпраці країн і боротьбу з корупцією.

Представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер заявив, що американський уряд підтримує українські реформи, які стосуються деолігархізації, боротьби з корупцією, зближення з ЄС і НАТО.

За його словами, досягнення української влади планують обговорити під час зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа. Також глави держав порушать питання досягнень двостороннього співробітництва країн.

У США сподіваються, що до зустрічі Зеленського і Трампа почне роботу новий уряд України.

Читайте: Мені подобаються дві людини: Зеленський про майбутнього прем’єр-міністра

– Ми хочемо працювати з новою командою над втіленням всіх оголошених намірів та ініціатив. І ми б хотіли, щоб на момент візиту президента Зеленського до Білого Дому ми могли б говорити і про те, чого досягла українська влада, – сказав Волкер.

Представник Держдепартаменту США додав, що робота над датами зустрічі Зеленського і Трампа триває.

До слова, на зустрічі президента України Володимира Зеленського і президента США Дональда Трампа планується підписання низки документів.