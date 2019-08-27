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Факти / Україна / Політика

Перше засідання Ради IX скликання: затверджена процедура присяги

На засіданні підготовчої депутатської групи затвердили порядок складення присяги народними депутатами Верховної Ради IX скликання.

Верховна Рада депутатский портфель

Під час урочистого засідання Верховної Ради 29 серпня найстарший з новообраних народних депутатів Юрій Іоффе зачитає текст присяги.

Після цього нардепи вийдуть із зали пленарних засідань до столів у кулуарах, де відбудеться процедура підписання тексту присяги.

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І вже о 13.00 розпочнеться перше робоче пленарне засідання парламенту IX скликання.

До речі, 29 серпня на засіданні Верховної Ради не зможуть проголосувати за новий склад Кабінету міністрів.

Джерело: Верховна Рада

Фото: Dreamstime

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