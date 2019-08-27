На засіданні підготовчої депутатської групи затвердили порядок складення присяги народними депутатами Верховної Ради IX скликання.

Під час урочистого засідання Верховної Ради 29 серпня найстарший з новообраних народних депутатів Юрій Іоффе зачитає текст присяги.

Після цього нардепи вийдуть із зали пленарних засідань до столів у кулуарах, де відбудеться процедура підписання тексту присяги.

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І вже о 13.00 розпочнеться перше робоче пленарне засідання парламенту IX скликання.

До речі, 29 серпня на засіданні Верховної Ради не зможуть проголосувати за новий склад Кабінету міністрів.