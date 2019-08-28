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Факти / Україна

Обмін ув’язненими між Україною і РФ переносять – адвокат

Обмін ув’язненими між Україною і Росією переноситься на невизначений термін.

Полонені моряки

Адвокат засуджених росіян Валентин Рибін заявив, що запланований обмін ув’язненими вирішили перенести на невизначений термін.

Він вважає, що є певні сили, які намагаються зірвати зазначений процес.

Раніше адвокат стверджував, що вже існує обумовлена ​​дата обміну, проте не називав її.

Читайте: Україна та Росія домовилися обміняти ув’язнених за формулою 33 на 33 – ЗМІ

На сьогодні списки в’язнів, яких збираються обміняти Україна і Росія, невідомі.

До слова, 27 серпня адвокат Валентин Рибін говорив про те, що юридичне оформлення ув’язнених для обміну завершується.

Джерело: ТАСС

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