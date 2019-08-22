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Факти / Україна

Україна та Росія домовилися обміняти ув’язнених за формулою 33 на 33 – ЗМІ

Російські ЗМІ пишуть, що Україна та Росія попередньої домовилися про обмін ув’язненими за формулою 33 на 33.

Україна та Росія домовилися обміняти ув’язнених за формулою 33 на 33 – ЗМІ

Українська та російська сторони попередньо досягли домовленостей про обмін за формулою 33 на 33 людини.

Російське видання РБК з посиланням на власні джерела пише, що серед тих, кого планують обміняти не значиться головний редактор РІА Новини-Україна Кирило Вишинський. У Москві переконані, що його повинні звільнити з-під варти, в не обміняти.

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Також не відомо чи буде звільнений український режисер Олег Сенцов.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова вже прибула в Росію.

Нагадаємо, у Кремлі підтвердили, що ведуть переговори з Україною про обмін ув’язненими.

Джерело: РБК

Фото: УНІАН

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