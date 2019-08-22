Російські ЗМІ пишуть, що Україна та Росія попередньої домовилися про обмін ув’язненими за формулою 33 на 33.

Українська та російська сторони попередньо досягли домовленостей про обмін за формулою 33 на 33 людини.

Російське видання РБК з посиланням на власні джерела пише, що серед тих, кого планують обміняти не значиться головний редактор РІА Новини-Україна Кирило Вишинський. У Москві переконані, що його повинні звільнити з-під варти, в не обміняти.

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Також не відомо чи буде звільнений український режисер Олег Сенцов.

Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова вже прибула в Росію.

Нагадаємо, у Кремлі підтвердили, що ведуть переговори з Україною про обмін ув’язненими.