Дмитро Разумков став головою Верховної Ради України ІХ скликання.

Дмитро Разумков став спікером Верховної Ради ІХ скликання, також він є головою партії Слуга народу.

Кандидатуру Разумкова на посаду голови Ради підтримали 382 нардепи, 26 парламентарів виступили проти, 11 – не голосували.

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Дмитро Разумков – народний депутат України, політтехнолог, консультант Володимира Зеленського під час президентських виборів, а з 27 травня 2019 року голова партії Слуга народу.

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