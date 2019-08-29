PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Дмитро Разумков – голова Верховної Ради ІХ скликання

Дмитро Разумков став головою Верховної Ради України ІХ скликання.

Дмитрий Разумков

Дмитро Разумков став спікером Верховної Ради ІХ скликання, також він є головою партії Слуга народу.

Кандидатуру Разумкова на посаду голови Ради підтримали 382 нардепи, 26 парламентарів виступили проти, 11 – не голосували.

Читайте: Верховна Рада: онлайн трансляція першого засідання депутатів IX скликання

Дмитро Разумков – народний депутат України, політтехнолог, консультант Володимира Зеленського під час президентських виборів, а з 27 травня 2019 року голова партії Слуга народу.

Раніше Факти ICTV писали, що міністром охорони здоров’я може стати Зоряна Черненко.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Зеленський пропонує зменшити кількість нардепів
Зеленський пропонує зменшити кількість нардепів
Олена Кондратюк стала заступником голови Верховної Ради ІХ скликання
Олена Кондратюк стала заступником голови Верховної Ради ІХ скликання
Початок нової історії. Як відкривали засідання Верховної Ради IX скликання
Початок нової історії. Як відкривали засідання Верховної Ради IX скликання
Мандат забиратимуть без пояснень: як депутатів каратимуть за прогули
Мандат забиратимуть без пояснень: як депутатів каратимуть за прогули
Зеленський запропонував Раді змінити організацію оборони України
Зеленський запропонував Раді змінити організацію оборони України
Руслан Стефанчук – перший заступник голови Верховної Ради ІХ скликання
Руслан Стефанчук – перший заступник голови Верховної Ради ІХ скликання
300 депутатів замість 450: Верховна Рада IX скликання може зменшити кількість мандатів
300 депутатів замість 450: Верховна Рада IX скликання може зменшити кількість мандатів
Верховна Рада
Нардепам роздали в Раді сині пакети. Стало відомо, що в них
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка