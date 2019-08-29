У четвер, 29 серпня 2019, проходить перше засідання Верховної Ради IX скликання. Подивитися пряму трансляцію онлайн ви зможете на Фактах ICTV.

Пряму трансляцію першого засідання Верховної Ради IX скликання можна дивитися онлайн на сайті Факти ICTV.

Урочисте засідання парламенту розпочалося о 10.00 з виступу спікера попереднього скликання Андрія Парубія.

Клятву народного депутата зачитав найстаріший представник Верховної Ради, яким в IX скликанні є 78-річний Юлій Іоффе. Після чого, народні депутати отримали посвідчення.

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Приблизно о 13.00 нардепи повинні почати роботу.

До порядку денного увійде обрання керівництва парламенту, відставка Кабінету міністрів, формування комітетів і можливе висування кандидатури прем’єра.

Приблизний список порядку денного засідання Верховної Ради 29.08.2019:

Обрання тимчасової президії; Складання повноважень прем’єр-міністром України перед Верховною Радою; Формування фракцій депутатів; Доповідь спікера Андрія Парубія про стан законодавчої роботи за підсумками роботи депутатів VIII скликання; Оголошення про коаліцію; Обрання лічильної комісії; Обрання голови парламенту; Призначення першого віце-спікера і віце-спікера; Володимир Зеленський зачитає послання про внутрішнє і зовнішнє становище; Розгляд змін до Конституції щодо зняття недоторканності з депутатів; Призначення нового прем’єр-міністра; Доповідь підготовчої групи. Призначення міністра оборони Призначення міністра закордонних справ; Призначення нового Кабміну; Депутати, які підуть в Кабмін складуть повноваження; Звільнення міністрів Кабміну Гройсмана; Депутати повинні затвердити перелік і кількісний склад комітетів; Голосування за керівників комітетів; Звільнення голови СБУ; Призначення голови СБУ; Питання про надання згоди на звільнення з посади президентом генерального прокурора Погодяться на призначення нового генпрокурора Затвердять календарний план. Затвердять правила висвітлення роботи Ради

Чому перше засідання Верховної Ради відбувається саме 29 серпня 2019:

Рішення було прийнято підготовчою групою з новообраних депутатів, яка займається підготовкою першого засідання Верховної Ради IX скликання.

Саме цей день був запропонований партією Слуга народу, у якої більшість в новому парламенті України.

Більшість членів підготовчої групи підтримали дату 29 серпня 2019.

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Пряму трансляцію першого засідання Верховної Ради ІХ скликання можна подивитися онлайн на Фактах ICTV або в соціальних мережах.

До слова, лідер партії Слуга народу Дмитро Разумков вважає, що 29 серпня Верховна Рада не проголосує за новий склад Кабміну.