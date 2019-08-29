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Факти / Україна

Імовірний генпрокурор: що відомо про Руслана Рябошапку

Руслан Рябошапка розглядається на посаду генерального прокурора України. Що відомо про кандидата – у матеріалі Фактів ICTV.

Імовірний генпрокурор: що відомо про Руслана Рябошапку

Руслан Рябошапка – ймовірний кандидат на посаду генерального прокурора України. Зараз він обіймає посаду заступника голови Офісу президента України.

Біографія Руслана Рябошапки

Руслан Рябошапка – колишній заступник Міністра юстиції України (з 19 березня 2014 року), член Національного агентства з питань запобігання корупції (з 16 березня 2016). 9 червня 2017 пішов з посади члена НАЗК.

Він у 1998 році закінчив Міжнародний Соломонів університет. Кваліфікація – фахівець з правознавства. Того ж року став працювати головним консультантом заступника начальника управління законодавства про правосуддя, охорону правопорядку та оборону.

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З 2001 по 2010 роки працював у Міністерстві юстиції.

21 червня 2010 – по лютий 2011 рр. був директором новоствореного Бюро з питань антикорупційної політики Секретаріату Кабміну.

На виборах президента України 2019 року був радником Володимира Зеленського.

21 травня 2019 — призначений заступником глави Адміністрації президента України.

Нагадаємо, що Зеленський наголосив, що Рябошапка – не єдина кандидатура на посаду керівника Генпрокуратури.

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