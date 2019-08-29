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Факти / Україна

IT-геній у політиці. Що відомо про нового міністра Кабміну Дубілета

Дмитро Дубілет призначений міністром Кабміну. Факти ICTV підготували біографію політика.

IT-геній у політиці. Що відомо про нового міністра Кабміну Дубілета

Міністром Кабміну призначено Дмитра Дубілета.

Він народився у 1985 році.

У 2006 році закінчив Київський національний університет імені Тараса Шевченка, а у 2011 році – Лондонську бізнес-школу.

Працював у сфері IT. У 2010-2016 роках був IT-директором ПриватБанку у Дніпрі. Він співзасновник FinTech Band – проекту IT-послуг для українських банків, а також проекту Monobank.

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У липні 2019 року став радником в.о. глави СБУ Івана Баканова.

Нагадаємо, що Верховна Рада затвердила запропонований прем’єр-міністром Олексієм Гончаруком склад Кабміну України.

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