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Факти / Україна / Політика
Верховна рада ІХ скликання зібралася на перше засідання (ОНЛАЙН)

Перше засідання Верховної Ради IX скликання відбудеться 29 серпня. Факти ICTV ведуть онлайн-трансляцію найважливіших подій, які відбуваються у новому парламенті.

З початку З кінця
Пряма трансляція
09:59 - 29 серпня

Урочисте засідання Верховної Ради IX скликання розпочнеться о 10.00.

Представники ЗМІ все ще продовжують заходити до будівлі парламенту, частина журналістів все ще залишається на вулиці через довгу чергу.

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09:19 - 29 серпня

Картина ранку. Черга з нардепів до парламенту:

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09:17 - 29 серпня

До Верховної Ради прийшов народний депутат Юрій Корявченков:

 

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09:02 - 29 серпня

Люди продовжують збиратися біля парламенту:

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08:39 - 29 серпня

Дивитися пряму трансляцію онлайн ви зможете на Фактах ICTV за посиланням.

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08:33 - 29 серпня

Представники ЗМІ вже чатують під стінами Верховної Ради:

Фото: Serhii Kirkizh, Максимко Хлопотов

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08:12 - 29 серпня

На порядку денному першого засідання Ради 27 питань. Головні питання першого дня роботи нової Верховної Ради – формування Кабміну, зміна глави СБУ та звільнення генпрокурора.

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