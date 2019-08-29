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Верховна рада ІХ скликання зібралася на перше засідання (ОНЛАЙН)
Перше засідання Верховної Ради IX скликання відбудеться 29 серпня. Факти ICTV ведуть онлайн-трансляцію найважливіших подій, які відбуваються у новому парламенті.
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Пряма трансляція
09:59
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29 серпня
Урочисте засідання Верховної Ради IX скликання розпочнеться о 10.00.
Представники ЗМІ все ще продовжують заходити до будівлі парламенту, частина журналістів все ще залишається на вулиці через довгу чергу.
09:19
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29 серпня
Картина ранку. Черга з нардепів до парламенту:
09:17
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29 серпня
До Верховної Ради прийшов народний депутат Юрій Корявченков:
09:02
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29 серпня
Люди продовжують збиратися біля парламенту:
08:39
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29 серпня
Дивитися пряму трансляцію онлайн ви зможете на Фактах ICTV за посиланням.
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08:12
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29 серпня
На порядку денному першого засідання Ради 27 питань. Головні питання першого дня роботи нової Верховної Ради – формування Кабміну, зміна глави СБУ та звільнення генпрокурора.
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