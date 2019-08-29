Володимир Зеленський запропонував Арсена Авакова на посаду голови міністерства внутрішніх справ.

Президент України Володимир Зеленський пропонує залишити Арсена Авакова у кріслі міністра внутрішніх справ.

З такою пропозицією глава держави виступив на засіданні фракції Слуга народу, повідомив народний депутат фракції Слуга народу Роксолана Підласа.

За її словами, нардепи фракції проголосують за пропозицію Зеленського щодо міністра МВС.

– Я вважаю, що якщо це пропозиція від президента, ми будемо її підтримувати.

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Арсен Аваков став головою МВС після кривавих подій Революції Переваги у кінці лютого 2014 року.

У 2016 році Аваков зберіг свою міністерську посаду і в новому уряді на чолі з прем’єр-міністром Володимиром Гройсманом.

До слова, міністр фінансів Оксана Маркарова може зберегти свою посаду в новому складі Кабінету міністрів України.