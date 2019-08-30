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Факти / Україна / Політика

Склад нового Кабінету міністрів України (СПИСОК)

Верховна Рада призначила новий склад Кабінету міністрів. Факти ICTV публікують список членів Кабінету міністрів України.

Кабінет Міністрів України

Під час першого засідання Верховної Ради IX скликання 29 серпня затверджено новий Кабінет міністрів.

Кандидатуру прем’єр-міністра подав президент Володимир Зеленський.

Повний список членів Кабміну Олексія Гончарука

За таке рішення проголосувало 281 народний депутат, 26 – висловилися проти, 45 – утрималися.

Як виглядає нинішній Кабінет Міністрів

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З моменту відставки попереднього складу уряду у Верховної Ради є 60 днів, щоб повністю призначити Кабінет міністрів.

До слова, з’явився календар роботи Верховної Ради до січня 2020 року.

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