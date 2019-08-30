Перший день Верховної Ради IX скликання: 16 годин роботи та історичні рішення

У перший і насичений день нова Верховна рада працювала 16 годин і прийняла чимало важливих і навіть історичних рішень.

Одне із першочергових завдань призначення нового премєр-міністра і нового уряду. Президент України запропонував на очільника уряду Олексія Гончарука і Рада у 290 голосів підтримала його кандидатуру. Новий прем’єр запевнив, що його головне 0завдання – економічне зростання країни і запропонував свою команду.

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Своє призначення новоспечений уряд відзначив першим засіданням. Наступними важливими рішеннями народні обранці взялися за очільників генпрокуратури, СБУ та Міноборони. За звільнення Юрія Луценка народні обранці дали понад 300 голосів.

Генеральним прокурором законодавці затверджують Руслана Рябошапку, який до цього працював у Офісі президента одним із заступників очільника держави. Новий очільник ГПУ пообіцяв – має намір оновити і перезавантажити прокуратуру, співпрацювати із іншими правоохоронними відомствами і особливу увагу приділити розслідуванню резонансних справ.

Міністром закордонних справ України призначили Вадима Пристайка. Ще з травня він був заступником керівника Офісу президента. Під час виступу в Раді після призначення очільником МЗС Пристайко окреслив головні пріоритети майбутньої зовнішньої політики – продовження курсу до ЄС і НАТО, а також відновлення миру на Донбасі та повернення Криму.

Міністерство оборони очолив Андрій Загороднюк. Досі він був позаштатним радником президента, членом Наглядової ради державного концерну Укроборонпром, раніше – керував проектним офісом реформ Міноборони. Отримавши нове призначення пріоритетом номер один назвав обернення державної політики обличчям до простого військовослужбовця.

Новим очільником Служби безпеки України став Іван Баканов. Під час президентських перегонів він очолював штаб Зеленського. З травня був першим заступником голови СБУ, а з червня – фактично виконував його обов’язки. Баканов пообіцяв реформувати службу безпеки протягом трьох років і вже восени винести на розгляд Ради новий закон про СБУ.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила у першому читанні законопроєкт №7203 про зняття недоторканності.

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